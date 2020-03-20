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      Американцы придумали, как побороть дефицит туалетной бумаги

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      Жители США нашли альтернативную замену дефицитной из-за коронавируса туалетной бумаге. И это – биде. Спрос на них резко вырос за последние дни.

      В Соединенных Штатах Америки, как и во многих других странах, есть ажиотаж на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание Wired.

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      В США переживают дефицит бумаги легче других, потому что 90% производственных мощностей туалетной бумаги сосредоточено внутри страны. Но некоторые компании столкнутся с истощением запасов на складах.

      Все больше американцев переходят на альтернативу туалетной бумаге. Самой эффективной и популярной заменой стали биде. В магазинах стали гораздо чаще покупать этот товар.


      Биде и американцы / Фото: karryon.com.au


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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США
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