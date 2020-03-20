Американцы придумали, как побороть дефицит туалетной бумаги

Жители США нашли альтернативную замену дефицитной из-за коронавируса туалетной бумаге. И это – биде. Спрос на них резко вырос за последние дни.

В Соединенных Штатах Америки, как и во многих других странах, есть ажиотаж на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание Wired.

Читайте также в Китае слоны забрели в село и выпили все вино пока местные самоизолировались: фото

В США переживают дефицит бумаги легче других, потому что 90% производственных мощностей туалетной бумаги сосредоточено внутри страны. Но некоторые компании столкнутся с истощением запасов на складах.

Все больше американцев переходят на альтернативу туалетной бумаге. Самой эффективной и популярной заменой стали биде. В магазинах стали гораздо чаще покупать этот товар.



Биде и американцы / Фото: karryon.com.au



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала