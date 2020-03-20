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      Американці вигадали, як побороти дефіцит туалетного паперу

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      Біде – як альтернатива туалетному паперу / globalnews.ca

      Мешканці США знайшли альтернативну заміну дефіцитному через коронавірус туалетному паперу. І це – біде. Попит на них уже різко зріс за останні дні.

      У Сполучених Штатах Америки, як і в багатьох інших країнах, є ажіотаж на туалетний папір на тлі пандемії коронавірусу, повідомляє видання Wired.

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      У США переживають дефіцит паперу легше за інших, бо 90% виробничих потужностей туалетного паперу осереджено всередині країни. Але деякі компанії зіткнудись з виснаженням запасів на складах.

      Все більше американців переходять на альтернативу туалетному паперу. Найефективнішою і популярною заміною стали біде. У магазинах почали набагато частіше купувати цей товар.


      Біде і американці / Фото: karryon.com.au


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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США
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