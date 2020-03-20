Американці вигадали, як побороти дефіцит туалетного паперу

Мешканці США знайшли альтернативну заміну дефіцитному через коронавірус туалетному паперу. І це – біде. Попит на них уже різко зріс за останні дні.

У Сполучених Штатах Америки, як і в багатьох інших країнах, є ажіотаж на туалетний папір на тлі пандемії коронавірусу, повідомляє видання Wired.

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У США переживають дефіцит паперу легше за інших, бо 90% виробничих потужностей туалетного паперу осереджено всередині країни. Але деякі компанії зіткнудись з виснаженням запасів на складах.

Все більше американців переходять на альтернативу туалетному паперу. Найефективнішою і популярною заміною стали біде. У магазинах почали набагато частіше купувати цей товар.



Біде і американці / Фото: karryon.com.au



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