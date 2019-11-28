Американец плюнул в украинца и получил изобретательное наказание

Гражданин США плюнул в лицо украинского иммигранта в Портленде. Инцидент произошел, когда украинец-продавец авто попросил 37-летнего мужчину убрать за собой мусор.

В ответ американец не только плюнул в украинца, но и посоветовал вернуться в свою страну, пригрозив порезать его, сообщает New York Times.

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Суд придумал для американца неординарное наказание – до марта тот должен написал эссе на 500 слов о трудностях жизни мигрантов. Мужчине также присудили 90 дней заключения, но тот уже отсидел этот срок.

"Я не прошу Вас сосредоточиться на какой-то конкретной стране. Я хочу, чтобы Вы представили себя на их (мигрантов) месте и написали сочинение о преградах, которые встречаются на их пути", – сказал судья.

Отметим, что такое наказание судья считает более эффективным, чем заключение или испытательный срок.