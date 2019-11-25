22 ноября польская студентка обнародовала видео, в котором оскорбляла украинку. Этого оказалось достаточно, чтобы Варминско-Мазурский университет в Ольштыне отстранил студентку от обучения.

На камеру она жаловалась, что украинка испортила ей поездку, потому что та якобы заняла ее место, сообщает Wprost.

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"Вчера украинская кур*а, так называемая е****я уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла весь, кур*а, отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Достаточно того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала", – жаловалась оскорбленная полячка на видео.

Ролик уже успел набрать более 63 тысяч просмотров на канале tvolsztyncompl в YouTube.

"Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добрая к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Эта женщина – глупая уборщица, так что иерархии нужно придерживаться", – сказала она.

Польская студентка оскорбляет украинку в поезде: смотрите видео

В университете долго не думали и немедленно отстранили студентку медицинского направления после "возмутительного заявления" в адрес украинки. Об этом вуз заявил сразу после публикации скандального видео.

Также направлено в прокуратуру сообщение о возможном совершении преступления, в университете было возбуждено дисциплинарное производство,

– объясняют в университете.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", – говорится в заявлении.

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В ответ обиженная полька записала еще одно видео. В ролике студентка заверила, что не поддерживает национализм или дискриминацию, и назвала инцидент в сети "шуткой". "Простите, я не думала, я просто дура", – сказала она.

Польская студентка попросила прощения у обиженной украински: смотрите видео

Что известно о нападениях на украинцев в Польше?

За четыре года количество зафиксированных случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев. На самом деле цифра может быть больше.