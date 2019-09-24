19:39
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Количество нападений на украинцев в Польше выросло в 6 раз

      30 Читати новину українською
      За четыре года количество нападений на украинцев в Польше возросло в шесть раз, – Денисова
      За четыре года количество нападений на украинцев в Польше возросло в шесть раз, – Денисова / Ліга.net

      За четыре года количество зафиксированных случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев. На самом же деле цифра может быть больше.

      Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения. Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в фейсбук.

      Знайте больше: В лесополосе под Варшавой нашли тело украинца: мужчина пропал еще в июле

      Агрессию к украинцам Денисова обсудила с уполномоченным по гражданским правам Польши доктором Адамом Боднаром во время рабочей поездки в Варшаву.

      Последний факт ксенофобии в отношении гражданина Украины зафиксирован 20 сентября. В польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила украинского студента. Дело находится на моем личном контроле,
      – написала она.

      Избиение украинского студента в Польше

      Случай, о котором написала Денисова, произошел вечером 21 сентября. Мужчины сначала спросили у парня о гражданстве. Когда тот сказал, что он из Украины, напали.

      Били и пинали парня даже тогда, когда он уже потерял сознание и лежал на земле. Когда студент пришел в себя, мужчины сразу же скрылись с места преступления. Окровавленного подростка нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь

       

      blog_ava
      Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы
      сегодня
      1225
      Теги: Новости Украины Новости политики Заробитчане Студенты Людмила Денисова Новости Польши
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      сегодня , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      Світлана Попова 30
      Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      сегодня , 18:50 Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      114
      Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      сегодня , 18:40 Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      168
      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      сегодня , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      Блог Соцмережі 609
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 221
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук