Количество нападений на украинцев в Польше выросло в 6 раз

За четыре года количество зафиксированных случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев. На самом же деле цифра может быть больше.

Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения. Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в фейсбук.

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Агрессию к украинцам Денисова обсудила с уполномоченным по гражданским правам Польши доктором Адамом Боднаром во время рабочей поездки в Варшаву.

Последний факт ксенофобии в отношении гражданина Украины зафиксирован 20 сентября. В польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила украинского студента. Дело находится на моем личном контроле,

– написала она.

Избиение украинского студента в Польше

Случай, о котором написала Денисова, произошел вечером 21 сентября. Мужчины сначала спросили у парня о гражданстве. Когда тот сказал, что он из Украины, напали.

Били и пинали парня даже тогда, когда он уже потерял сознание и лежал на земле. Когда студент пришел в себя, мужчины сразу же скрылись с места преступления. Окровавленного подростка нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь