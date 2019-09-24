Кількість нападів на українців у Польщі зросла в 6 разів

За чотири роки кількість зафіксованих випадків ксенофобії, дискримінації та ворожнечі до українців у Польщі зросла з 30 до 190 випадків. Насправді ж цифра може бути більшою.

Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ. Про це написала омбудсмен Людмила Денісова на своїй фейсбук-сторінці.

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Агресію до українців Денісова обговорила з уповноваженим з громадянських прав Польщі доктором Адамом Боднаром під час робочої поїздки до Варшави.

Останній факт ксенофобії стосовно громадянина України зафіксовано 20 вересня. У польському місті Жори група з п’яти чоловік жорстоко побила українського студента. Справа перебуваєна моєму особистому контролі,

– написала вона.

Побиття українського студента у Польщі

Випадок, про який написала Денісова, трапився ввечері 21 вересня. Чоловіки спочатку запитали у хлопця про громадянство. Коли той сказав, що він з України, напали.

Били і копали хлопця навіть тоді, коли він вже знепритомнів та лежав на землі. Коли студент прийшов до тями, чоловіки одразу ж втекли з місця злочину. Закривавленого підлітка знайшли перехожі, які викликали швидку допомогу