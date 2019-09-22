12:35
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      У лісосмузі під Варшавою знайшли тіло українця: чоловік зник ще в липні

      1041 Читать новость на русском
      У лісосмузі під Варшавою знайшли тіло зникло українця: рідні з ним втратили зв'язок ще у травні
      У лісосмузі під Варшавою знайшли тіло зникло українця: рідні з ним втратили зв'язок ще у травні / Фото з відкритих джерел

      У Польщі знайшли тіло жителя волинського селища Іваничі Івана Шпачука. Він за кордон поїхав у травні – на заробітки. Однак у липні рідні з ним втратили зв'язок.

      Як пише видання "БУГ", чоловік виїхав до Польщі 18 травня. Перетинав він пункт пропуску "Устилуг". 3 липня Іван Шпачук пішов з однієї роботи на іншу, і відтоді рідні не могли встановити з ним зв’язок.

      Цікаво! У Польщі ресторан шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців"

      Знайшли його тіло 17 вересня у лісосмузі під Варшавою. Після розтину, який проведуть 23-24 вересня, мають встановити причину смерті.

      Родичі померлого розповіли, що зараз тіло Івана Шпачука перебуває у місті Сєродзь Лодзького воєводства. 23-го вересня його мають перевезти до похоронного бюро у Варшаві. Але для цього потрібно щонайменше 25 тисяч гривень, тому рідні загиблого просять допомоги.

      Польща, смерть, українець, зникнення, Іван Шпачук
      Іван Шпачук 

      Номер картки для перерахунку коштів: 4149 4971 0037 1824, Шпачук Алла Миколаївна.

      Це вже не перша смерть українців у Польщі у вересні. Зокрема, на початку вересня тут вбили жительку Львівщини – 26-річну Христину. Для допомоги її родині оголосили збір коштів.

      До слова, за останніми даними, у Польщі зараз офіційно працюють 483 тисячі українців. Це найбільша національна група заробітчан у цій країні.

      blog_ava
      Скорочувати чи нарощувати: Загороднюк розповів, що буде зі ЗСУ
      сьогодні
      3114
      Теги: Кримінальні новини Жертви Новини Луцька Новини України Новини Польщі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сьогодні , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 200
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сьогодні , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 2489
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 вересня , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1282
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 вересня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 1043
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      21 вересня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 1738
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук