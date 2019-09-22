У лісосмузі під Варшавою знайшли тіло українця: чоловік зник ще в липні

У Польщі знайшли тіло жителя волинського селища Іваничі Івана Шпачука. Він за кордон поїхав у травні – на заробітки. Однак у липні рідні з ним втратили зв'язок.

Як пише видання "БУГ", чоловік виїхав до Польщі 18 травня. Перетинав він пункт пропуску "Устилуг". 3 липня Іван Шпачук пішов з однієї роботи на іншу, і відтоді рідні не могли встановити з ним зв’язок.

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Знайшли його тіло 17 вересня у лісосмузі під Варшавою. Після розтину, який проведуть 23-24 вересня, мають встановити причину смерті.

Родичі померлого розповіли, що зараз тіло Івана Шпачука перебуває у місті Сєродзь Лодзького воєводства. 23-го вересня його мають перевезти до похоронного бюро у Варшаві. Але для цього потрібно щонайменше 25 тисяч гривень, тому рідні загиблого просять допомоги.



Іван Шпачук

Номер картки для перерахунку коштів: 4149 4971 0037 1824, Шпачук Алла Миколаївна.

Це вже не перша смерть українців у Польщі у вересні. Зокрема, на початку вересня тут вбили жительку Львівщини – 26-річну Христину. Для допомоги її родині оголосили збір коштів.

До слова, за останніми даними, у Польщі зараз офіційно працюють 483 тисячі українців. Це найбільша національна група заробітчан у цій країні.