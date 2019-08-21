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      У Польщі ресторан шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців"

      1468 Читать новость на русском
      Українські заробітчани
      Українські заробітчани / Cont.ws/@mikle1/1095994

      Один із ресторанів Ґдині опублікував у мережі оголошення, в якому мовиться, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців чи інших подібних". Через скандальне оголошення Польський Центр відстеження расистської і ксенофобської поведінки подасть заяву до прокуратури.

      Центр вважає це оголошення скандальним і ще 21 серпня збирався подати заяву до прокуратури Ґдині про ймовірний злочин – публічний заклик до ненависті на національному ґрунті. Про це повідомлять і до Інспекції праці, пише "Польське радіо".

      Дізнайтеся, скільки українців легально працюють у Польщі

      оголошення Польща скандал українці ресторан
      Скандальне оголошення ресторану

      Представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення лише однієї людини. Натомість решта працівників закладу, за словами адвоката, не має нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

      Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідне вибачення,
      – наголосив Ковальський.

      Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої як проти працівників ресторану, так і родини, якій належить заклад, включно з погрозами спалити заклад.

      Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті у Польщі, загрожує до 2 років в’язниці.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Заробітчани Скандал Новини Польщі
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