У Польщі ресторан шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців"

Один із ресторанів Ґдині опублікував у мережі оголошення, в якому мовиться, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців чи інших подібних". Через скандальне оголошення Польський Центр відстеження расистської і ксенофобської поведінки подасть заяву до прокуратури.

Центр вважає це оголошення скандальним і ще 21 серпня збирався подати заяву до прокуратури Ґдині про ймовірний злочин – публічний заклик до ненависті на національному ґрунті. Про це повідомлять і до Інспекції праці, пише "Польське радіо".

Дізнайтеся, скільки українців легально працюють у Польщі



Скандальне оголошення ресторану

Представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення лише однієї людини. Натомість решта працівників закладу, за словами адвоката, не має нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідне вибачення,

– наголосив Ковальський.

Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої як проти працівників ресторану, так і родини, якій належить заклад, включно з погрозами спалити заклад.

Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті у Польщі, загрожує до 2 років в’язниці.