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      В Польше ресторан ищет поваров, но просит обращаться "ноль украинцам"

      912 Читати новину українською
      Украинские заробитчане
      Украинские заробитчане / Cont.ws/@mikle1/1095994

      Один из ресторанов Гдыни опубликовал в сети объявление, в котором говорится, что заведение ищет поваров, но просит обращаться "ноль украинцам или другим подобным". Из-за скандального объявления Польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения подаст заявление в прокуратуру.

      Центр считает это объявление скандальным и ещё 21 августа собирался подать заявление в прокуратуру Гдыни о вероятном преступлении – публичном призыве к ненависти на национальной почве. Об этом сообщат и в Инспекцию труда, пишет "Польское радио".

      Узнайте, сколько украинцев легально работают в Польше

      оголошення Польща скандал українці ресторан
      Скандальное объявления ресторана

      Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека. Зато остальные работники заведения, по словам адвоката, не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

      Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующее извинение,
      – отметил Ковальский.

      Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников ресторана, так и семьи, которой принадлежит заведение, включая угрозы сжечь заведение.

      Тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве в Польше, грозит до 2 лет тюрьмы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Польши Новости Украины Скандал Заробитчане
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