В Польше ресторан ищет поваров, но просит обращаться "ноль украинцам"

Один из ресторанов Гдыни опубликовал в сети объявление, в котором говорится, что заведение ищет поваров, но просит обращаться "ноль украинцам или другим подобным". Из-за скандального объявления Польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения подаст заявление в прокуратуру.

Центр считает это объявление скандальным и ещё 21 августа собирался подать заявление в прокуратуру Гдыни о вероятном преступлении – публичном призыве к ненависти на национальной почве. Об этом сообщат и в Инспекцию труда, пишет "Польское радио".

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Скандальное объявления ресторана

Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека. Зато остальные работники заведения, по словам адвоката, не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующее извинение,

– отметил Ковальский.

Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников ресторана, так и семьи, которой принадлежит заведение, включая угрозы сжечь заведение.

Тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве в Польше, грозит до 2 лет тюрьмы.