В лесополосе под Варшавой нашли тело украинца: мужчина исчез еще в июле

В Польше нашли тело жителя волынского поселка Березовка Ивана Шпачука. Он за границу уехал в мае – на заработки. Однако в июле родные с ним потеряли связь.

Как пишет издание "БУГ", муж уехал в Польшу 18 мая. Пересекал он пункт пропуска "Устилуг". 3 июля Иван Шпачук пошел с одной работы на другую, и с тех пор родные не могли установить с ним связь.

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Нашли его тело 17 сентября на лесополосе под Варшавой. После вскрытия, которое проведут 23-24 сентября, должны установить причину смерти.

Родственники умершего рассказали, что сейчас тело Ивана Шпачука находится в городе Серодзь Лодзинского воеводства. 23-го сентября его должны перевезти в похоронное бюро в Варшаве. Но для этого нужно минимум 25 тысяч гривен, поэтому родные погибшего просят помощи.



Иван Шпачук

Номер карточки для перечисления средств: 4149 4971 0037 1824, Шпачук Алла Николаевна.

Это уже не первая смерть украинца в Польше в сентябре. В частности, в начале сентября здесь убили жительницу Львовщины – 26-летнюю Кристину. Для помощи ее семье объявили сбор средств.

К слову, по последним данным, в Польше сейчас официально работают 483 тысяч украинцев. Это крупнейшая национальная группа работников в этой стране.