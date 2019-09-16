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      В Польше собирают средства для семьи убитой 26-летней украинки

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      Убийство украинской заробитчанки в Польше. Место преступления
      Убийство украинской заробитчанки в Польше. Место преступления / onet.pl

      Тело убитой в Гожуве-Велькопольском молодой заробитчанки из Украины привезут на родину бесплатно. Для помощи семье 26-летней Кристины в Польше объявили сбор средств.

      На польском портале zrzutka.pl продолжается сбор средств для семьи убитой 11 сентября в Гожуве-Великопольском на западе Польши украинки, которая работала в местной прачечной. По состоянию на понедельник, 16 сентября, собрано более 12,5 тысяч злотых (2,9 тысячи евро).

      "Собранные деньги будут предназначены на покрытие расходов, связанных с погребением, в частности на приобретение памятника и прочее", – написали инициаторы акции, которая продлится до 18 сентября.

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      Кроме того, по словам организаторов сбора средств, директор похоронного бюро "Funeralia" согласился перевезти тело украинки на родину бесплатно.

      "11 сентября в место, где Кристина тяжело работала, зашел убийца и выстрелом в голову лишил ее жизни. Это страшная трагедия, семья в безграничной скорби", – говорится в заметке на польском портале.

      В заметке также говорится, что девушка была вынуждена приехать в Польшу на заработки из-за тяжелого материального положения в Украине.

      Что известно об убийстве украинки? 26-летнюю Кристину застрелил ее знакомый поляк – 26-летний Павел, которому она отказала в отношениях. Мужчина застрелил украинку в прачечной, где она работала. Сразу после убийства злоумышленник скрылся на автомобиле в Германию, где его застрелила полиция. Известно, что за три месяца до случившегося Кристина жаловалась польским полицейским, что Павел ее преследует. 2 сентября суд оштрафовал поляка на 500 злотых за преследование украинки.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Польши
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