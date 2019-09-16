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      У Польщі збирають гроші для родини убитої 26-річної українки

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      Убивство української заробітчанки у Польщі. Місце злочину
      Убивство української заробітчанки у Польщі. Місце злочину / onet.pl

      Тіло убитої у Ґожуві-Велькопольському молодої заробітчанки з України привезуть на батьківщину безкоштовно. Для допомоги родині 26-річної Христини у Польщі оголосили збір коштів.

      На польському порталі zrzutka.pl триває збір коштів для родини вбитої 11 вересня у Ґожуві-Вєлькопольському на заході Польщі українки, яка працювала у місцевій пральні. Станом на понеділок, 16 вересня, зібрано понад 12,5 тисяч злотих (2,9 тисячі євро).

      "Зібрані гроші будуть призначені на покриття витрат, пов'язаних із похованням, зокрема на придбання пам'ятника та інше", – написали ініціатори акції, яка триватиме до 18 вересня.

      Читайте також: Поляк застрелив молоду українку через нерозділену симпатію

      Окрім того, за словами організаторів збору коштів, директор похоронного бюро "Funeralia" погодився перевезти тіло українки на батьківщину безкоштовно.

      "11 вересня у місце, де Христина важко працювала, зайшов вбивця і пострілом у голову позбавив її життя. Це страшна трагедія, родина у безмежній жалобі", – йдеться у дописі на польському порталі.

      У дописі також йдеться, що дівчина була змушена приїхати до Польщі на заробітки через скрутне матеріальне становище в Україні.

      Що відомо про вбивство українки? 26-річну Христину застрелив її знайомий поляк - 26-річний Павел, якому вона відмовила у стосунках. Чоловік застрелив українку у пральні, де вона працювала. Відразу після вбивства зловмисник втік автомобілем до Німеччини, де його застрелила німецька поліція. Відомо, що за три місяці Христина скаржилася польським поліцейським, що Павел її переслідує. 2 вересня суд оштрафував поляка на 500 злотих за переслідування українки.

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Польщі
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