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      Украина и Польша подписали антиксенофобское соглашение: что изменится

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      Людмила Денисова и Адам Боднар подписали документ
      Людмила Денисова и Адам Боднар подписали документ / ukrinform.ua

      Омбудсмены Украины и Польши подписали в Варшаве документ о сотрудничестве в сфере защиты прав граждан обеих стран. Во время встречи Денисова вспомнила недавний случай жестокого избиения 19-летнего украинского студента в Польше.

      Омбудсмены говорили о защите прав украинских трудовых мигрантов в вопросах надлежащей оплаты труда, реагировании в случае опасных ситуаций, несчастных случаев на производстве.

      Важно! Количество нападений на украинцев в Польше выросло в 6 раз

      Безусловно, речь идет также об избежании ксенофобских настроений,
      – отметила Денисова.

      В свою очередь, Польша призвала Украину проводить активную просветительскую работу среди своих граждан. Польский омбудсмен попросил украинцев не бояться обращаться в таких случаях в правоохранительные органы.

      По его мнению, из-за страха и недоверия к польским органам правопорядка большинство таких актов насилия находится в "серой зоне" и они остаются нерасследованными.

      К теме: В Польше из-за национальности жестоко избили студента из Украины

      Что известно о нападениях на украинцев в Польше?За четыре года количество зафиксированных случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в ​​Польше выросла с 30 до 190 случаев. На самом деле цифра может быть больше.

      Случай, о котором вспомнила Людмила Денисова, случился вечером 21 сентября в городе Жоры Любуского воеводства на западе Польши. Мужчины сначала спросили у парня о гражданстве. Когда тот сказал, что он из Украины, напали. Били и копали парня даже тогда, когда он уже потерял сознание и лежал на земле. Когда студент пришел в себя, мужчины сразу же скрылись с места преступления. Окровавленного подростка нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Заробитчане Людмила Денисова
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