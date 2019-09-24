Україна і Польща підписали антиксенофобську угоду: що зміниться

Омбудсмени України та Польщі підписали у Варшаві документ щодо співпраці у сфері захисту прав громадян обох країн. Під час зустрічі Денісова згадала нещодавній випадок жорстокого побиття 19-річного українського студента в Польщі.

Омбудсмени говорили про захист прав українських трудових мігрантів у питаннях належної оплати праці, реагування у випадку небезпечних ситуацій, нещасних випадків на виробництві.

Важливо! Кількість нападів на українців у Польщі зросла в 6 разів

Безумовно, йдеться також про уникання ксенофобських настроїв,

– наголосила Денісова.

У свою чергу, Польща закликала Україну проводити активнішу просвітницьку роботу серед своїх громадян. Польський омбудсмен попросив українців не боятися звертатися у таких випадках до правоохоронних органів.

На його думку, через страх і недовіру до польських органів правопорядку більшість таких актів насилля перебуває у "сірій зоні" і вони залишаються нерозслідуваними.

До теми: У Польщі через національність жорстоко побили студента з України

Що відомо про напади на українців в Польщі?За чотири роки кількість зафіксованих випадків ксенофобії, дискримінації та ворожнечі до українців у Польщі зросла з 30 до 190 випадків. Насправді ж цифра може бути більшою.



Випадок, про який згадала Людмила Денісова, трапився ввечері 21 вересня у місті Жори Любуського воєводства на заході Польщі. Чоловіки спочатку запитали у хлопця про громадянство. Коли той сказав, що він з України, напали. Били і копали хлопця навіть тоді, коли він вже знепритомнів та лежав на землі. Коли студент прийшов до тями, чоловіки одразу ж втекли з місця злочину. Закривавленого підлітка знайшли перехожі, які викликали швидку допомогу.