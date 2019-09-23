У Польщі через національність жорстоко побили студента з України

У польському містечку Жори група з 5 людей жорстоко побила 19-річного студента з України. Чоловіки спочатку запитали у хлопця про громадянство, а коли той сказав, що він з України, то на нього напали.

Інцидент трапився у суботній вечір, 21 вересня, а місцеві правоохоронці вже шукають нападників, повідомили у поліція міста Жори.

До слова: У Варшаві підпалили дім українців та розписали стіни образливими гаслами: фото

Нападники били і копали українця навіть тоді, коли той вже знепритомнів та лежав на землі. Коли студент прийшов до тями, чоловіки одразу ж втекли з місця злочину.

Закривавленого підлітка знайшли перехожі, які викликали швидку допомогу. Хлопця доставили до місцевої лікарні з численними гематомами на обличчі і тілі.



Все обличчя і тіло потерпілого вкрите гематомами

Польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4 тисяч злотих за допомогу в затриманні злочинців.