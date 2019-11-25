Польську студентку відсторонили від навчання через образу українки

22 листопада польська студентка оприлюднила відео, в якому ображала українку. Цього виявилося достатньо, щоб Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині відсторонив студентку від навчання.

На камеру вона скаржилась, що українка зіпсувала їй поїздку, бо та начебто зайняла її місце, повідомляє Wprost.

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"Вчора українська кур*а, так звана є**на прибиральниця, зайняла моє місце в потязі, і взагалі, за***ла увесь, кур*а, відсік, щоб ніхто не міг сісти. Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити… Досить того, що вона була товста, але ще в неї була велика валіза, і вона нічого не розуміла", – скаржилась ображена полька на відео.

Ролик вже встиг набрати понад 63 000 переглядів на каналі tvolsztyncompl в YouTube.

"Я мала б піти до кондуктора, але я добра до тварин. Тільки не до таких, тому наступного разу не буду. Ця жінка – дурна прибиральниця, так що ієрархії треба дотримуватись", – сказала вона.

Польська студентка ображає українку у потязі: дивіться відео

В університеті довго не думали і негайно відсторонили студентку медичного напрямку після "обурливої заяви" на адресу українців. Про це виш заявив відразу після публікації скандального відео.

Також направлено в прокуратуру повідомлення про можливе скоєння злочину, в університеті було порушено дисциплінарне провадження,

– пояснюють в університеті.

"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської або зневажливої поведінки щодо осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації чи знедолених", – сказано в заяві.

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У відповідь ображена полька записала ще одне відео. У ролику студентка запевнила, що не підтримує націоналізм чи дискримінацію, і назвала інцидент у мережі "жартом". "Вибачте, я не думала, я просто дурепа", – сказала вона.

Польська студентка попросила вибачення в ображеної українки: дивіться відео

Що відомо про напади на українців в Польщі? За чотири роки кількість зафіксованих випадків ксенофобії, дискримінації та ворожнечі до українців у Польщі зросла з 30 до 190 випадків. Насправді ж цифра може бути більшою.