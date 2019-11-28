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      Американець плюнув в українця і отримав винахідливе покарання

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      Суд покарав американця, який плунув в українського мігранта / sud.ua

      Громадянин США плюнув в обличчя українського іммігранта в Портленді. Інцидент стався, коли українець-продавець авто попросив 37-річного чоловіка прибрати за собою сміття.

      У відповідь американець не тільки плюнув в українця, але й порадив повернутися в свою країну та пригрозив порізати його, повідомляє New York Times.

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      Суд вигадав для американця неординарне покарання – до березня той повинен написати есе на 500 слів про труднощі життя мігрантів. Чоловікові також присудили 90 днів ув'язнення, але той уже відсидів цей термін.

      "Я не прошу Вас зосередитися на якійсь конкретній країні. Я хочу, щоб Ви уявили себе на їхньому (мігрантів) місці і написали твір про перепони, які трапляються на їхньому шляху", – сказав суддя.

      Зазначимо, що таке покарання суддя вважає ефективнішим, ніж ув’язнення або випробувальний термін.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини США Судді
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