Американец вернул в библиотеку журнал, который украл 50 лет назад

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В записке мужчина написал, что сожалеет о своем поступке. Он добавил, что похитил журнал еще ребенком, но уже давно хотел его вернуть. Вместе с запиской и журналом был прикреплен чек на 100 долларов, как плата за позднее возвращение журнала.

В библиотеке ответили: "Спасибо, что вернули его (журнал, – 24 канал) на этой неделе и очистили свою совесть".