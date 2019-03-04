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      Американец вернул в библиотеку журнал, который украл 50 лет назад

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      Американец вернул в библиотеку журнал, украденный 50 лет назад
      Американец вернул в библиотеку журнал, украденный 50 лет назад / Фото из социальных сетей

      В общественную библиотеку округа Куйахога читатель вернул журнал Life 1968 года с The Beatles на обложке. Он отправил посылку с похищенным журналом, запиской и чеком на 100 долларов.

      Об этом сотрудники общественной библиотеки рассказали на странице в Facebook.

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      В записке мужчина написал, что сожалеет о своем поступке. Он добавил, что похитил журнал еще ребенком, но уже давно хотел его вернуть. Вместе с запиской и журналом был прикреплен чек на 100 долларов, как плата за позднее возвращение журнала.

      В библиотеке ответили: "Спасибо, что вернули его (журнал, – 24 канал) на этой неделе и очистили свою совесть".

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      Источник: 24 Канал
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