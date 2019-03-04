Американец вернул в библиотеку журнал, который украл 50 лет назад
В общественную библиотеку округа Куйахога читатель вернул журнал Life 1968 года с The Beatles на обложке. Он отправил посылку с похищенным журналом, запиской и чеком на 100 долларов.
Об этом сотрудники общественной библиотеки рассказали на странице в Facebook.
Читайте также: Дом из "Один дома" можно сложить из Lego: реалистичные фото
В записке мужчина написал, что сожалеет о своем поступке. Он добавил, что похитил журнал еще ребенком, но уже давно хотел его вернуть. Вместе с запиской и журналом был прикреплен чек на 100 долларов, как плата за позднее возвращение журнала.
В библиотеке ответили: "Спасибо, что вернули его (журнал, – 24 канал) на этой неделе и очистили свою совесть".
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
НАТО способно справиться с любой проблемой, – дипломат США о России и корабли в Украинесегодня , 00:11
-
Юлия Левченко принесла сборной Украины серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике3 марта , 23:10
-
Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского3 марта , 22:38
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Барселона — город-праздник архитектуры, музыки, кухни и футбола6 июля 2015 , 09:39
В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото30 сентября 2011 , 19:22
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00