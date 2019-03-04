01:38
4 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
      Вєсті.UA
      18:46, 2 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Американець повернув до бібліотеки журнал, який поцупив 50 років тому

      156 Читать новость на русском
      Американець повернув до бібліотеки журнал, викрадений 50 років тому
      Американець повернув до бібліотеки журнал, викрадений 50 років тому / Фото з соціальних мереж

      До громадської бібліотеки округа Куйахога читач повернув журнал Life 1968 року з The Beatles на обкладинці. Він надіслав посилку з викраденим журналом, запискою та чеком на 100 доларів.

      Про це працівники громадської бібліотеки розповіли на сторінці у  Facebook.

      Читайте також: Будинок з "Сам удома" можна скласти з Lego: реалістичні фото

      У записці чоловік написав, що шкодує про свій вчинок. Він додав, що викрав журнал ще дитиною, але вже давно прагнув його повернути. Разом з запискою та журналом був прикріплений чек на 100 доларів, як плату за пізнє повернення журналу.

      У бібліотеці відповіли: ми дякуємо, що повернули його (журнал, – 24 канал) цього тижня та очистили свою совість.

      blog_ava
      Ризик дефолту повертається: що спричинило загрозу національній валюті та зростанню економіки
      3 березня
      4011
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 березня , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 434
      Головні новини 3 березня: затримання архієпископа ПЦУ в Криму та мітинг під домом Гладковського
      3 березня , 22:09 Головні новини 3 березня: затримання архієпископа ПЦУ в Криму та мітинг під домом Гладковського
      1468
      Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      3 березня , 22:00 Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1199
      Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      3 березня , 20:04 Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      Тетяна Мартинюк 392
      Найсмішніші меми тижня: Зеленський роздає зуби, Rap від Садового, потяг до шапок Порошенка
      3 березня , 20:02 Найсмішніші меми тижня: Зеленський роздає зуби, Rap від Садового, потяг до шапок Порошенка
      4081
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук