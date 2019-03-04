Американець повернув до бібліотеки журнал, який поцупив 50 років тому

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У записці чоловік написав, що шкодує про свій вчинок. Він додав, що викрав журнал ще дитиною, але вже давно прагнув його повернути. Разом з запискою та журналом був прикріплений чек на 100 доларів, як плату за пізнє повернення журналу.

У бібліотеці відповіли: ми дякуємо, що повернули його (журнал, – 24 канал) цього тижня та очистили свою совість.