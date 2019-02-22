Будинок з "Сам удома" можна скласти з Lego: реалістичні фото
Дім, в якому Кевін МакКалістер залишився сам удома в однойменному фільмі, представили у вигляді конструктора Lego.
До деталей роздивитись його можна на сайті Lego Ideas.
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Конструктор складається з 3 тисяч деталей. У ньому все, як у фільмі: два поверхи, горище, гараж, а поруч стоятиме дерево. Всередині до деталей передбачені усі особливості інтер'єру. Є власний іграшковий Кевін та злодії.
Творці конструктора передбачили, щоб будинок можна було складати "у розрізі" чи знімати дах, аби відтворювати сцени з фільму.
Інтер'єр будинку з конструктора Lego
Що таке Lego Ideas?Це сайт, на якому користувачі можуть презентувати власні ідеї для створення нових наборів конструктора. У разі позитивних відгуків користувачів Lego випустить такий конструктор, а автор ідеї отримає 1% від його продажів.
Проте, щоб надзвичайно реалістичний іграшковий дім надійшов у виробництво, його концепт на сайті Lego Ideas повинен назбирати 10 тисяч голосів користувачів.
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