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      Дом из "Один дома" можно сложить из Lego: реалистичные фото

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      Дом из фильма "Один дома" можно сложить из конструктора Lego
      Дом из фильма "Один дома" можно сложить из конструктора Lego / ideas.lego.com

      Дом, в котором Кевин Маккалистер остался сам дома в одноименном фильме, представили в виде конструктора Lego.

      До деталей рассмотреть его можно на сайте Lego Ideas.

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      Конструктор состоит из 3 тысяч деталей. В нем все, как в фильме: два этажа, чердак, гараж, а рядом будет стоять дерево. Внутри к деталям предусмотрены все особенности интерьера. Есть собственный игрушечный Кевин и воры.

       

       

      Создатели конструктора предусмотрели, чтобы дом можно было сдавать "в разрезе" или снимать крышу, чтобы воссоздавать сцены из фильма.

      Интерьер дома из конструктора Lego

       

      Что такое Lego Ideas?
      Это сайт, на котором пользователи могут презентовать собственные идеи для создания новых наборов конструктора. В случае положительных отзывов пользователей Lego выпустит такой конструктор, а автор идеи получит 1% от его продаж.

      Однако, чтобы чрезвычайно реалистичный игрушечный дом поступил в производство, его концепт на сайте Lego Ideas должен собрать 10 тысяч голосов пользователей.

      via GIPHY

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      Теги: Курьезные новости Новости недвижимости Кино Исскусство
      Источник: 24 канал
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