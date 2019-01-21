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      В США из детского конструктора построили авто Chevrolet: интересное видео

      28 Читати новину українською
      Chevrolet из конструктора Lego
      Chevrolet из конструктора Lego / Chevrolet

      В США компания Chevrolet построила из детского конструктора LEGO модель своего пикапа Silverado в полный рост, длину и ширину. Для этого использовали 335 тысяч 544 детали конструктора и 2 тысячи часов.

      Об этом сообщает Cnet.

      Такое авто Chevrolet создала накануне премьеры продолжения полнометражной анимационной ленты о конструкторе Lego под названием "Лего фильм-2". Новая часть фильма выйдет на экраны в США 8 февраля. В ней и появится уменьшенная копия Chevrolet Silverado.

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      Chevrolet Lego
      Автомобиль из конструктора//Фото: Chevrolet

      Для того, чтобы построить пикап из конструктора, компания пригласила 18 мастеров LEGO.

      Полноразмерный вариант автомобиля из конструктора весит 1,5 тонны, что на 450 килограммов меньше, чем вес обычного авто.

      Смотрите видео, как из Lego строили авто Chevrolet:

       

      Теги: Новости США Кино Транспорт Авто
      Источник: 24 Канал
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