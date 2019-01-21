В США из детского конструктора построили авто Chevrolet: интересное видео

В США компания Chevrolet построила из детского конструктора LEGO модель своего пикапа Silverado в полный рост, длину и ширину. Для этого использовали 335 тысяч 544 детали конструктора и 2 тысячи часов.

Об этом сообщает Cnet.

Такое авто Chevrolet создала накануне премьеры продолжения полнометражной анимационной ленты о конструкторе Lego под названием "Лего фильм-2". Новая часть фильма выйдет на экраны в США 8 февраля. В ней и появится уменьшенная копия Chevrolet Silverado.

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Автомобиль из конструктора//Фото: Chevrolet

Для того, чтобы построить пикап из конструктора, компания пригласила 18 мастеров LEGO.

Полноразмерный вариант автомобиля из конструктора весит 1,5 тонны, что на 450 килограммов меньше, чем вес обычного авто.

Смотрите видео, как из Lego строили авто Chevrolet: