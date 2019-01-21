У США з дитячого конструктора збудували авто Chevrolet: цікаве відео

У США компанія Chevrolet збудувала з дитячого конструктора LEGO модель свого пікапа Silverado у повний зріст, довжину та ширину. Для цього використали 335 тисяч 544 деталі конструктора та 2 тисячі годин.

Про це повідмоляє Cnet.

Таке авто Chevrolet створила напередодні прем’єри продовження повнометражної анімаційної стрічки про конструктор Lego під назвою "Лего фільм-2". Нова частина фільму вийде на екрани у США 8 лютого. У ній і з’явиться зменшена копія Chevrolet Silverado.

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Автомобіль з конструктора//Фото: Chevrolet

Для того, щоб побудувати пікап з конструктора, компанія запросила 18 майстрів LEGO.

Повнорозмірний варіант автомобіля з конструктора важить 1,5 тонни, що на 450 кілограмів менше, а ніж вага звичайного авто.

Дивіться відео, як із Lego будували авто Chevrolet: