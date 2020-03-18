Американка несколько дней "мыла руки" куском сыра: курьезная история

Жительница американского штата Вашингтон Майли была уверена: она придерживается всех рекомендаций врачей и не должна заболеть коронавирусом, потому что тщательно моет руки с мылом. Однако через какое-то время ей показалось странным то, что брусок не мылился. В конце концов, как оказалось, женщина "мыла руки" куском сыра.

Как оказалось, вернувшись однажды после бурной вечеринки, Майли взяла из холодильника сыр, чтобы перекусить, после чего быстро заснула. Свою историю женщина рассказала на Reddit.

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Утром она подумала, что это мыло без запаха, поскольку часто использовала именно такое. Лишь через несколько дней она поняла, что что-то не так.

Только что поняла, что мое мыло не работает, потому что это кусок сыра. До меня дошло, что это высохшая четвертинка сыра чеддер,

– рассказала Майли свою курьезную историю.



Женщина мыла руки бруском сыра / Фото Reddit

Мы же рекомендуем вам быть внимательнее и убедиться, что вы моете руки настоящим мылом. Как правильно это делать, чтобы не подцепить коронавирус – в инфографике 24 канала.



Как правильно мыть руки / Инфографика 24 канала