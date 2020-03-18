06:40
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко винайшов вакцину від коронавірусу. Кагор проти пандемії
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 березня
      Вєсті.UA: Венедіктова стрибає по кар'єрній драбині. Гончаренко міняє амплуа
      Вєсті.UA
      20:38, 17 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Американка декілька днів "мила руки" шматком сиру: курйозна історія

      - Читать новость на русском
      Американка мила руки бруском сиру / Ілюстративне фото / Getty images

      Жителька американського штату Вашингтон Майлі була упевнена: вона дотримується усіх рекомендацій лікарів та не повинна захворіти на коронавірус, бо ретельно миє руки з милом. Однак, за якийсь час їй здалось дивним те, що брусок не давав жодної піни. Врешті, як виявлося, жінка "мила руки" бруском сиру.

      Як виявилося, повернувшись одного разу після бурхливої вечірки, Майлі взяла з холодильника сир, щоб перекусити, після чого швидко заснула. Свою історію жінка розповіла у Reddit.

      Актуально У небі над Сіднеєм з’явився напис "Мийте руки" – фото, відео

      Вранці вона подумала, що це мило без запаху, оскільки часто використовувала саме таке. Лише через кілька днів вона зрозуміла, що щось не так.

      Тільки що зрозуміла, що моє мило не працює, тому що це шматок сиру. До мене дійшло, що це висохла четвертинка сиру чедер,
      – розповіла Майлі свою курйозну історію.


      Жінка мила руки бруском сиру / Фото Reddit

      Ми ж рекомендуємо вам бути уважнішими та переконатися, що ви миєте руки справжнім милом. Як правильно це робити, щоб не підчепити коронавірус – в інфографіці 24 каналу.


      Як правильно мити руки / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус проник до всіх країн Європи: останньою "здалася" Чорногорія
      17 березня
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини США Курйозні новини Гігієна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:15 Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 17 березня: 7 нових випадків в Україні, Євро-2020 перенесли
      Соломія Ніколайчук
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      17 березня , 22:00 Уроки з минулого. Те, що зупинило чуму, знищить і коронавірус
      Блог Медіа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук