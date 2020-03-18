Американка декілька днів "мила руки" шматком сиру: курйозна історія

Жителька американського штату Вашингтон Майлі була упевнена: вона дотримується усіх рекомендацій лікарів та не повинна захворіти на коронавірус, бо ретельно миє руки з милом. Однак, за якийсь час їй здалось дивним те, що брусок не давав жодної піни. Врешті, як виявлося, жінка "мила руки" бруском сиру.

Як виявилося, повернувшись одного разу після бурхливої вечірки, Майлі взяла з холодильника сир, щоб перекусити, після чого швидко заснула. Свою історію жінка розповіла у Reddit.

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Вранці вона подумала, що це мило без запаху, оскільки часто використовувала саме таке. Лише через кілька днів вона зрозуміла, що щось не так.

Тільки що зрозуміла, що моє мило не працює, тому що це шматок сиру. До мене дійшло, що це висохла четвертинка сиру чедер,

– розповіла Майлі свою курйозну історію.



Жінка мила руки бруском сиру / Фото Reddit

Ми ж рекомендуємо вам бути уважнішими та переконатися, що ви миєте руки справжнім милом. Як правильно це робити, щоб не підчепити коронавірус – в інфографіці 24 каналу.



Як правильно мити руки / Інфографіка 24 каналу