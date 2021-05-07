Американский новостной телеканал ABC News отметил особое значение этого визита. Говорилось о том, что Украина стала одной из первых стран, которые посетил дипломат.

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В ABC News отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен провел в столице Украины меньше 24 часов, однако его день был наполнен встречами и был призван послать мощный и важный сигнал на фоне двух угроз, которыми он назвал российскую агрессию и коррупцию.

Украина стала шестой страной, где побывал главный дипломат США. Также об особом значении визита главы Госдепа в Киев написали в:

Washington Post;

The New York Times;

Bloomberg.

Встреча в Киеве состоялась в "деликатный" период в отношениях

Американские журналисты констатировали, что темы коррупции и темпа реформ в Украине недаром стали ключевыми во время визита Блинкена.

В публикациях Bloomberg отметили, что встреча в Киеве состоялась в "деликатный" момент американо-украинских отношений.

Влиятельные издания США отреагировали на визит Блинкена в Украину: видео

"Решение правительства Зеленского уволить совет директоров "Нафтогаза" вызвало новые опасения относительно корпоративного управления в Украине, роли государства в экономике и его приверженности реорганизации ключевых отраслей промышленности", – говорится в Bloomberg.

Обратили внимание американские СМИ и на реакцию Владимира Зеленского на вопрос журналиста BBC об адвокате президента США Дональда Трампа – Рудольфе Джулиани. Он касался влияния на реформы и борьбу с коррупцией.

В ответ Зеленский похвастался своими реформами, а затем выразил надежду, что с этой историей (относительно попыток вмешательства Джулиани – 24 канал) покончено,

– отметили в The New York Times.

Промедление США с предоставлением дополнительного вооружения

Однако по версии Washington Post – промедление с решением о предоставлении Украине дополнительного вооружения может свидетельствовать о новых внешнеполитических приоритетах Белого дома.

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"Администрация Байдена дала понять, что рассматривает конкуренцию США с Китаем как важнейшую проблему XXI века и как сферу. Украина пользуется поддержкой американских законодателей, но ее связь с национальными интересами США слабее, чем раньше", – говорится в статье Washington Post.



В Белом доме могли появиться новые внешнеполитические приоритеты / Фото пресс-службы Офиса Президента

Поэтому почти все американские издания назвали визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину однозначным жестом поддержки Киева в противостоянии с Москвой.

Однако по их мнению, более показательными будут дальнейшие шаги администрации Джо Байдена, в частности – готовность предоставить Украине дополнительное вооружение.