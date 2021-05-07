Американський новинний телеканал ABC News відзначив особливе значення цього візиту. Мовилося про те, що Україна стала однією з перших країн, яку відвідав дипломат.

До теми Байден хотів, щоб я поїхав якнайшвидше, – Блінкен про візит в Україну

В ABC News зауважили, що держсекретар Ентоні Блінкен провів у столиці України менше, ніж 24 години, проте його день був наповнений зустрічами й був покликаний надіслати потужний та важливий сигнал на тлі двох загроз, якими він назвав російську агресію та корупцію.

Україна стала шостою країною, де побував головний дипломат США. Також про особливе значення візиту голови Держдепу до Києва написали у:

Washington Post;

The New York Times;

Bloomberg.

Зустріч у Києві відбулася в "делікатний" період у відносинах

Американські журналісти констатували, що теми корупції та темпу реформ в Україні недарма стали ключовими під час візиту Блінкена.

У публікаціях Bloomberg зазначили, що зустріч у Києві відбулася в "делікатний" момент американсько-українських відносин.

Впливові видання США відреагували на візит Блінкена в Україну: відео

"Рішення уряду Зеленського звільнити раду директорів "Нафтогазу" викликало нові побоювання щодо корпоративного управління в Україні, ролі держави в економіці та її прихильності реорганізації ключових галузей промисловості", – мовиться у Bloomberg.

Звернули увагу американські ЗМІ й на реакцію Володимира Зеленського на питання журналістки BBC про адвоката експрезидента США Дональда Трампа – Рудольфа Джуліані. Воно стосувалось впливу на реформи та боротьбу з корупцією.

У відповідь Зеленський похвалився своїми реформами, а потім висловив надію, що з цією історією (щодо спроб втручання Джуліані – 24 канал) покінчено,

– зазначили у The New York Times.

Зволікання США щодо надання додаткового озброєння

Проте за версією Washington Post – зволікання з рішенням про надання Україні додаткового озброєння може свідчити про нові зовнішньополітичні пріоритети Білого дому.

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"Адміністрація Байдена дала зрозуміти, що розглядає конкуренцію США з Китаєм як найважливішу проблему XXI століття і як сферу. Україна користується підтримкою американських законодавців, але її зв'язок з національними інтересами США слабший, ніж раніше", – мовиться у статті Washington Post.



У Білому домі могли з'явитись нові зовнішньополітичні пріоритети / Фото пресслужби Офісу Президента

Тож майже всі американські видання назвали візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України однозначним жестом підтримки Києва в протистоянні з Москвою.

Проте на їх думку, більш показовими будуть подальші кроки адміністрації Джо Байдена – готовність надати Україні додаткове озброєння зокрема.