Американские СМИ сообщили, когда завершат "Северный поток-2"

Судно "Фортуна" должно завершить все работы по прокладке труб уже к 12 сентября. Такую дату указали в сообщении, которое направило немецкое Управление по водному сообщению и судоходству.

Соответствующую информацию распространило американское издание Bloomberg. Это подтверждает заявление, которое неделю перед тем сделал президент России.

К теме Министры энергетики Украины, Германии и США обсудили угрозы "Северного потока-2"

Владимир Путин подчеркнул, что "Фортуне" осталось проложить только 8 морских миль трубопровода.

"Северный поток-2" Зеленский обсудил с Меркель

22 августа российский проект стал одной из тем встречи между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Владимиром Зеленским. Меркель заверила, что Берлин будет настаивать на продлении контракта с Украиной о транзите после 2024 года.

Однако, отметил глава Украины, он услышал только общие вещи. Зеленский настаивает на конкретике относительно экономических гарантий, которые должны предоставить Украине.

Стоит прочитать Российский газ – "грязный": в США появился аргумент против Москвы

Главное о последних новостях по "Северному потоку-2"