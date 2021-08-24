Американские СМИ сообщили, когда завершат "Северный поток-2"
Источник:The Maritime Executive
Судно "Фортуна" должно завершить все работы по прокладке труб уже к 12 сентября. Такую дату указали в сообщении, которое направило немецкое Управление по водному сообщению и судоходству.
Соответствующую информацию распространило американское издание Bloomberg. Это подтверждает заявление, которое неделю перед тем сделал президент России.
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Владимир Путин подчеркнул, что "Фортуне" осталось проложить только 8 морских миль трубопровода.
"Северный поток-2" Зеленский обсудил с Меркель
22 августа российский проект стал одной из тем встречи между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Владимиром Зеленским. Меркель заверила, что Берлин будет настаивать на продлении контракта с Украиной о транзите после 2024 года.
Однако, отметил глава Украины, он услышал только общие вещи. Зеленский настаивает на конкретике относительно экономических гарантий, которые должны предоставить Украине.
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Главное о последних новостях по "Северному потоку-2"
- 21 июля США и Германия подписали соглашение по российскому проекту.
- Берлин обязался инициировать санкции в случае, если Россия будет использовать газ как оружие.
- Сам Джо Байден заверил, что "Северный поток-2" остановить невозможно, ведь проект почти завершен.
- 22 августа появилась информация, что в территориальных водах Дании уже завершили прокладывать трубопровод.