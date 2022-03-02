Американские военные в восторге от профессионализма наших защитников, – Резников

Украина уже седьмые сутки демонстрирует всему миру и врагу свою силу и стойкость. А украинские военные стали настоящим вдохновением.

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил ситуацию с министром обороны США Ллойдом Остином. Последний очень высоко оценил подготовку военных.

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Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа,

– пишет Резников.

Мир все больше помогает

Резников подчеркнул, что Украина получает все больше помощи. И что количество стран, которые оказывают эту помощь, также растет. Приобщаются даже те, относительно кого это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байрактары. Будет больше стенгеров и джавелинов.

"Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира", – пишет министр.

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