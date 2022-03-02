Американские военные в восторге от профессионализма наших защитников, – Резников
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Украина уже седьмые сутки демонстрирует всему миру и врагу свою силу и стойкость. А украинские военные стали настоящим вдохновением.
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил ситуацию с министром обороны США Ллойдом Остином. Последний очень высоко оценил подготовку военных.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа,
– пишет Резников.
Мир все больше помогает
Резников подчеркнул, что Украина получает все больше помощи. И что количество стран, которые оказывают эту помощь, также растет. Приобщаются даже те, относительно кого это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байрактары. Будет больше стенгеров и джавелинов.
"Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира", – пишет министр.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!