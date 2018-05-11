Американские конгрессмены "повелись" на антиукраинскую пропаганду: детали

Более полусотни американских конгрессменов подписали письмо о ситуации с антисемитизмом в Украине, который на самом деле оказался элементом гибридной войны РФ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Инициатором письма стал конгрессмен-демократ Ро Ханна. В письме говорится, что власть в Украине "искажает и отрицает Холокост", а потому на нее нужно оказать дипломатическое давление.

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В то же время в Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины заявили, что такое утверждение откровенным образом противоречит действительности.

Это обвинение абсурдно. Нам не известен ни один факт, если бы украинское государство поддерживало отрицание Холокоста, в том или ином виде. Есть сомнения, что кто-либо из конгрессменов, подписавших письмо, может назвать хотя бы один такой случай,

– заявил председатель ВААД Украины Иосиф Зисельс.

Он отметил, что конгрессмены ссылаются на недостоверные данные и добавил, что в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного антисемитского инцидента, связанного с насилием.

В ВААД Украины отметили, что "когда американские конгрессмены писали какие-то подобные письма, в 2009 и в 2013 годах, они были инициированы политтехнологами, которые работали на Кремль, о чем можно утверждать наверняка".

Также проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, является "проупивська кампания 2017 года" Украинского института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал "смешиванием некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи" это обращение конгрессменов.