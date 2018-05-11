Американські конгресмени "повелися" на антиукраїнську пропаганду: деталі

Понад півсотні американських конгресменів підписали лист про ситуацію з антисемітизмом в Україні, який насправді виявився елементом гібридної війни РФ.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Ініціатором листа став конгресмен-демократ Ро Ханна. В листі мовиться, що влада в Україні "спотворює й заперечує Голокост", а тому на неї потрібно чинити дипломатичний тиск.

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У той же час в Асоціації єврейських громадських організацій та громад України заявила, що таке твердження відвертим чином суперечить дійсності.

Це звинувачення абсурдне. Нам не відомий жодний факт, коли б українська держава підтримувала заперечення Голокосту, в тому чи іншому вигляді. Маємо сумніви, що хто-небудь із конгресменів, що підписали лист, може назвати бодай один такий випадок,

– заявив голова ВААД України Йосип Зісельс.

Він зазначив, що конгресмени посилаються на недостовірні дані і додав, що протягом 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного антисемітського інциденту, пов’язаного з насильством.

У ВААД України зазначили, що "коли американські конгресмени писали якісь подібні листи, у 2009 і у 2013 роках, вони були ініційовані політтехнологами, що працювали на Кремль, про що можна стверджувати напевне".

Також проявом антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є "проупівська кампанія 2017 року" Українського інституту національної пам’яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав "змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди і брехні" це звернення конгресменів.