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Американские конгрессмены представили законопроект о санкциях против России в деле Скрипаля

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Американские конгрессмены представили законопроект о санкциях против РФ по делу Скрипаля
Американские конгрессмены представили законопроект о санкциях против РФ по делу Скрипаля / Фото из открытых источников

В США представили законопроект о санкциях против России в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Законопроект представили конгрессмены Хоакин Кастро и Майк Тернер.

Об этом сообщила пресс-служба Хоакина Кастро, пишет Европейская правда.

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"Санкционированное российским правительством нападение на Сергея и Юлию Скрипалей и офицера Ника Бейли в прошлом месяце на британской земле нарушило международное право и указывает на растущую агрессию Путина и игнорирование международных стандартов поведения", – заявляют конгрессмены Тернер и Кастро.

США должны поддержать Великобританию и международных партнеров, продемонстрировав решительный ответ на действия РФ, убеждают конгрессмены.

Именно поэтому мы представили двухпартийный Акт о поддержке Британии против нарушений России, который укрепляет приверженность США Великобритании и НАТО, наказывая тех, кто несет ответственность за нападение в Солсбери, и стремится сдержать любого, кто совершит подобные нападения в будущем от имени правительства России,
– отмечают конгрессмены.

Этот законопроект, сообщают Кастро и Тернер, также нацелен на российские финансовые институты, "пока Путин не прекратит свою практику убийства экспатриантов и диссидентов за пределами России".

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказались 38 российских богачей.

Теги: Новости политики Новости США Отравление Сергея Скрипаля Санкции
Источник: 24 Канал
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