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США ввели санкции против российских олигархов: у Трампа объяснили зачем

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США ввели санкции против российских олигархов
США ввели санкции против российских олигархов / Getty images

В Министерстве финансов США объяснили, зачем ввели санкции против почти 40 российских олигархов.

6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.

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Как пояснил министр финансов США Стивен Мнучин санкции против богатых соратников Путина были введены "из-за дестабилизирующую деятельность правительства РФ по всему миру - от Украины и Сирии до стран западной демократии".

Российское правительство участвует в различных преступных деяниях по всему миру, в том числе продолжает оккупацию Крыма и раздувает насилие на востоке Украины; поставляет режиму Асада оборудование и оружие в то время, как тот бомбит собственных гражданских; пытается подорвать западные демократии и осуществляет вредную киберактивнисть,
– цитирует главу Минфина США "Укринформ".

По его словам, "российские олигархи и элита, которые получают прибыль от этой коррумпированной системы, теперь не будут защищены от последствий дестабилизирующей активности их правительства".

Введение Вашингтоном новых санкций против россиян уже поздравил Петр Порошенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Санкции Новости США
Источник: 24 Канал
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