Порошенко поздравил украинцев с расширением санкций США против российских олигархов

Президент Украины Петр Порошенко обрадовался новым строгим санкциям США против приближенных к Путину олигархов. Он верит, что ЕС так же усилит свои ограничительные меры в отношении России.

Об этом Петр Порошенко написал на своей официальной странице в Facebook.

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Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву. Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей,

– написал президент.

Также глава государства выразил свои надежды, что Европейский Союз тоже усилит свои ограничительные меры против кремлевской верхушки. Кроме этого, Порошенко призвал Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время синхронизировать украинский и американский санкционные режимы.

Напомним, Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В перечне олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.