Американские полицейские устроили необычный флешмоб в цветах: милые фото
В американском штате Техас правоохранители устроили флешмоб BackTheBLUEbonnets. Его цель – призвать к безопасному и опрятному отдыху.
Полицейские фотографируются на фоне цветов и публикуют фотографии в соцсетях с различными сообщениями, отметили в Kxan.
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Среди призывов правоохранителей – охрана окружающей среды и безопасность во время отдыха.
Что означает название флешмоба?
Голубой цветок Bluebonnet – один из символов Техаса. Расцветает обычно в апреле. Многие американцы часто пренебрегают правилами дорожного движения и безопасности, чтобы сделать фото для соцсетей.
Сотрудники одного из полицейских отделений, приняв участие в флешмобе, предложили местным жителям завести четвероногих друзей.
"В нашем приюте для животных есть котята, которые ищут новый дом. А через несколько недель появятся и щенки", – рассказали они.
Животных, которые работают вместе с полицейскими, также привлекли к инициативе.
Смотрите фото: необычный флешмоб полицейских в США
"Надеемся, что вам понравилась наша неделя #BackTheBLUEbonnet. Если вы также планируете фотографироваться, не забывайте всегда следить за опасностями, никогда не переходите трассу и не блокируйте движение. Получайте удовольствие и оставайтесь в безопасности", – отметили правоохранители.
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