Американські поліцейські влаштували незвичний флешмоб у квітах: милі фото
У американському штаті Техас правоохоронці влаштували флешмоб BackTheBLUEbonnets.
Поліцейські фотографуються на фоні квітів та публікують світлини у соцмережах з різними повідомленнями, зазначили у Kxan.
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Серед закликів правоохоронців – охорона довкілля та безпека під час відпочинку.
Що означає назва флешмобу? Синя квітка Bluebonnet – один із символів Техасу. Розквітає зазвичай у квітні. У цей час чимало американців часто нехтують правилами дорожнього руху та безпеки, щоб зробити фото для соцмереж.
Співробітники одного з поліцейських відділень, взявши участь у флешмобі, запропонували місцевим жителям завести чотирилапих друзів.
"У нашому притулку для тварин є кошенята, які шукають новий дім. А через декілька тижні з'являться і щенята", – розповіли вони.
Тварин, які працюють разом з поліцейськими, також долучили до ініціативи.
Дивіться фото: незвичний флешмоб поліцейських у США
"Сподіваємося, що вам сподобався наш тиждень #BackTheBLUEbonnet. Якщо ви також плануєте фотографуватися, не забувайте завжди слідкувати за небезпеками, ніколи не перебігайте трасу й не блокуйте рух. Отримуйте задоволення й залишайтеся в безпеці", – наголосили правоохоронці.
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