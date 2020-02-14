Американские сенаторы заверили Зеленского в двухпартийной поддержке Украины: видео

Американские сенаторы Крис Мерфи, Джон Барасси и Рон Джонсон провели в Киеве встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они заверили, что покидают Киев с оптимистическим настроением.

После переговоров, сенаторы пообщались с журналистами. Они заявили, что США хотели бы оставить в прошлом скандал с импичментом Дональда Трампа, и заверили, что это не отразится на отношениях с Украиной.

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Рон Джонсон подчеркнул, что приезд сенаторов – это "демонстрация двухпартийной поддержки храброго народа Украины".

В то же время, сенатор Барасси подчеркнул, что США будут продолжать оказывать Украине военную помощь. Он заверил, что это поддерживают как республиканцы, так и демократы.

Только что на встрече с президентом сказали: что мы можем сделать еще? И он очертил нам некоторые вещи. То, что мы услышали, мы повезем с собой,

– заявил сенатор Барасси.

Смотрите видео выступления американских сенаторов в Киеве:

Что за кандал возник с приостановлением военной помощи от США

В конце августа 2019 года стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи. Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США завершался фискальный год.

Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью

Украины за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала