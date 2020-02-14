17:35
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Американские сенаторы заверили Зеленского в двухпартийной поддержке Украины: видео

      0 Читати новину українською
      Сенаторы Крис Мерфи, Джон Барасси и Рон Джонсон / Скриншот

      Американские сенаторы Крис Мерфи, Джон Барасси и Рон Джонсон провели в Киеве встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они заверили, что покидают Киев с оптимистическим настроением.

      После переговоров, сенаторы пообщались с журналистами. Они заявили, что США хотели бы оставить в прошлом скандал с импичментом Дональда Трампа, и заверили, что это не отразится на отношениях с Украиной.

      К теме: США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году

      Рон Джонсон подчеркнул, что приезд сенаторов – это "демонстрация двухпартийной поддержки храброго народа Украины".

      В то же время, сенатор Барасси подчеркнул, что США будут продолжать оказывать Украине военную помощь. Он заверил, что это поддерживают как республиканцы, так и демократы.

      Только что на встрече с президентом сказали: что мы можем сделать еще? И он очертил нам некоторые вещи. То, что мы услышали, мы повезем с собой,
      – заявил сенатор Барасси.

      Смотрите видео выступления американских сенаторов в Киеве:

      Что за кандал возник с приостановлением военной помощи от США

      • В конце августа 2019 года стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США завершался фискальный год.
      • Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью
      Украины за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.

      Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

      Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      115040
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Пентагон Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Владимир Зеленский Новости Украины Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:15 Россия против Турции: почему новая война в Сирии неизбежна
      Богдан Мірошниченко 91
      сегодня , 16:20 Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 38
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1787
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 45
      сегодня , 14:00 Свободу Константину Котову!
      Олег Сенцов 32
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук