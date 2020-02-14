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      Американські сенатори запевнили Зеленського у двопартійній підтримці України: відео

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      Сенатори Кріс Мерфі, Джон Барассі і Рон Джонсон / скріншот з відео

      Американські сенатори Кріс Мерфі, Джон Барассі і Рон Джонсон провели в Києві зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони запевнили, що покидають Київ з оптимістичним настроєм.

      Після переговорів, сенатори поспілкувалися з журналістами. Вони заявили, що США хотіли б залишити у минулому скандал з імпічментом Дональда Трампа, і запевнили, що це не відіб'ється на відносинах з Україною.

      До теми: США збережуть обсяг військової допомоги Україні в 2021 році

      Рон Джонсон підкреслив, що приїзд сенаторів – це "демонстрація двопартійної підтримки хороброго народу України".

      Водночас, сенатор Барассі наголосив, що США продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Він запевнив, що це підтримують як республіканці, так і демократи.

      Тільки що на зустрічі з президентом сказали: що ми можемо зробити ще? І він окреслив нам деякі речі. Те, що ми почули, ми повеземо з собою,
      – заявив сенатор Барассі.

      Дивіться відео виступу американських сенаторів у Києві:

      Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США

      • Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік.
      • Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      ЗМІ також з'ясували, що американський президент цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

      Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".


      Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Пентагон Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США
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