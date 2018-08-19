Американские военные будут оставаться в Ираке до стабилизации ситуации

Военные США останутся в Ираке, пока там не стабилизируется ситуация, но их количество может уменьшиться, в зависимости от планов НАТО.

Об этом в воскресенье, 19 августа, заявил представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Шон Райан, передает Deutsche Welle.

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По его словам, присутствие американских военных поможет стабилизировать ситуацию в Ираке после освобождения регионов, которые ранее находились под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

По словам представителя коалиции, сейчас в стране находятся примерно 5,2 тысячи американских военных. Однако их количество может снизиться в зависимости от того, смогут ли силы других стран НАТО приобщиться к тренировке иракской армии и когда.