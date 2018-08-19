Американські військові залишатимуться в Іраку до стабілізації ситуації

Військові США залишаться в Іраку допоки там стабілізують ситуацію, але їх кількість може зменшитися, залежно від планів НАТО.

Про це у неділю, 19 серпня, заявив представник очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції полковник Шон Райан, передає Deutsche Welle.

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За його словами, присутність американських військових допоможе стабілізувати ситуації в Іраку після звільнення регіонів, які раніше перебували під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

За словами представника коаліції, зараз в країні знаходиться приблизно 5,2 тисячі американських військових. Проте їх кількість може знизитися в залежності від того, чи сили інших країн НАТО зможуть залучитися до тренування іракської армії та коли.