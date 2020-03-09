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      Американские военные погибли в Ираке: они выполняли антитеррористические задачи

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      В Ираке во время операции против боевиков погибли двое американских военных / Common Dreams

      В Ираке погибли два американских военнослужащих. Произошло это, когда они участвовали в совместной с иракскими силами операции против боевиков "Исламского государства".

      Соответствующую информацию распространили иракские СМИ со ссылкой на заявление представителя Центрального командования Вооруженных сил США.

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      Согласно сообщению, двух военнослужащих США убили в ночь на 9 марта. Военные выполняли задание на севере центрального региона Ирака.

      Издания добавляют, что американские военные сопровождали иракских солдат в рамках совместной операции по уничтожению боевика, входившего в "Исламское государство".

      Также известно, что во время выполнения задания были убиты и несколько иракских военных. Больше подробностей спецоперации в центральной части Ирака СМИ не обнародовали.

      Кроме того, сейчас имена погибших американских военных неизвестны. Их не разглашают, пока их семьи не получат сообщение о смерти.

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      Основное о последних событиях в Ираке

      • Ночью на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      • В ответ 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.
      • Кроме того, "зеленую зону" Багдада (там располагаются дипломатические миссии, в том числе посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости США Жертвы Ирак
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