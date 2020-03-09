Американские военные погибли в Ираке: они выполняли антитеррористические задачи

В Ираке погибли два американских военнослужащих. Произошло это, когда они участвовали в совместной с иракскими силами операции против боевиков "Исламского государства".

Соответствующую информацию распространили иракские СМИ со ссылкой на заявление представителя Центрального командования Вооруженных сил США.

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Согласно сообщению, двух военнослужащих США убили в ночь на 9 марта. Военные выполняли задание на севере центрального региона Ирака.

Издания добавляют, что американские военные сопровождали иракских солдат в рамках совместной операции по уничтожению боевика, входившего в "Исламское государство".

Также известно, что во время выполнения задания были убиты и несколько иракских военных. Больше подробностей спецоперации в центральной части Ирака СМИ не обнародовали.

Кроме того, сейчас имена погибших американских военных неизвестны. Их не разглашают, пока их семьи не получат сообщение о смерти.

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