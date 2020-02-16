В Ираке обстреляли военную базу вблизи посольства США: что известно

Несколько небольших ракет попали в антитеррористическую военную базу в Багдаде. Она расположена вблизи посольства США. Вследствие обстрелов никто не пострадал.

Об атаке ракетами в Ираке сообщил в твиттере официальный представитель штаба операции "Несокрушимая решительность" полковник Майлс Кеггинс.

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Небольшие ракеты попали в иракскую базу, на которой находятся войска коалиции, в международной зоне Багдада 16 февраля в 3:24 утра,

– написал военный.

По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, устанавливаются детали.

Ранее, о взрывах в "зеленой зоне", где расположено посольство США и другие дипломатические ведомства, сообщала AFP. Отмечалось, что после выстрелов в посольстве заработали сирены.

Как информирует Al Hadath, были запущены четыре ракеты "Катюша". После этого над Багдадом пролетели военные вертолеты.

Что известно об операции "Несокрушимая решительность"?Текущая военная операция вооруженных сил США, проводимая в рамках военной кампании ряда стран против Исламского государства на территории Ирака и Сирии.

Основное о последних событиях в Ираке

Ночью на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

В ответ 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.

Последний раз посольство США в Ираке обстреляли 26 января. Тогда выпустили пять ракет, из них три нанесли прямой удар по дипломатическому учреждению. В частности, одна ракета попала в ресторан на территории посольства.