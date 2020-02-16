В Іраку обстріляли військову базу поблизу посольства США: що відомо

Кілька невеликих ракет влучили в антитерористичну військову базу у Багдаді. Вона розташована поблизу посольства США. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про атаки ракетами в Іраку повідомив у твіттері офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість" полковник Майлс Кеггінс.

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Невеликі ракети потрапили в іракську базу, на якій перебувають війська коаліції, в міжнародній зоні Багдада 16 лютого о 3:24 ранку,

– написав військовий.

За його словами, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, наразі встановлюються деталі.

Раніше, про вибухи у "зеленій зоні", де розташоване посольство США та інші дипломатичні відомства, повідомляла AFP. Зазначалося, що після пострілів у посольстві запрацювали сирени.

Як інформує Al Hadath, були запущені чотири ракети "Катюша". Після цього над Багдадом пролетіли військові вертольоти.

Що відомо про операцію "Непохитна рішучість"? Поточна військова операція Збройних сил США, що проводиться в межах військової кампанії низки країн проти Ісламської держави на території Іраку та Сирії.

Основне про останні події в Іраку

Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

У відповідь 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.

ЗМІ повідомляють, що адміністрація США вже почала готувати санкції проти Іраку. Остаточне рішення щодо цього у Білому домі, втім, ще не ухвалили.

На цьому тлі керівництво НАТО вирішило зупинити місію в Іраку "заради безпеки своїх військових" (їх там – понад 500).

Востаннє посольство США в Іраку обстріляли 26 січня. Тоді випустили п'ять ракет, з них три завдали прямого удару по дипломатичній установі. Зокрема, одна ракета влучила в ресторан на території посольства.