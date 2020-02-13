Загороднюк: Українська армія приєднається до місії НАТО в Іраку

Українські військові приєднаються до місії НАТО в Іраку. Україна вже підписала відповідний документ. Однак інформації про дату місії наразі немає.

Про участь армії України у програмі НАТО повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, пише ТСН.

Читайте також: Загороднюк провів переговори у штаб-квартирі НАТО: про що домовилися

Ми чітко заявили, що ми будемо. Усі країни, які мають стосунок до цього, заявили, що вони нас підтримують. Це стратегічно важливо,

– зазначив Загороднюк.

Україна вже підписала відповідний документ.

Загороднюк додав, що існує домовленість про врегулювання ситуації в Афганістані, однак велику кількість ресурсів направлять до Іраку. "Самі країни НАТО ще не визначились, коли буде відновлена місія в Іраку, тому ми зараз ведемо роботу з визначення конкретних завдань, людей", – зазначив міністр.

За словами Загороднюка, Україна зацікавлена брати участь у більшій кількості програм з НАТО.

Зверніть увагу! Раніше Україна попросила НАТО про приєднання до Програми розширених можливостей. За словами віцепрем'єр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, Україна відповідає всім критеріям. Однак держави-члени все ще розглядають питання, чи потрібно Україні дати цей статус, керуючись політичними чинниками.

Що відомо про Програму розширених можливостей? НАТО запустило її у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.