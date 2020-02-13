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      Загороднюк провів переговори у штаб-квартирі НАТО: про що домовилися

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      Загороднюк у Брюсселі / Телеграм-канал міністра Загороднюка

      У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО міністр оборони України Андрій Загороднюк 12 лютого зустрічався з колегами із країн, які є членами альянсу. Говорили про військово-технічну співпрацю, протистояння гібридним загрозам, кібербезпеку та обмін даними розвідки.

      Про результати "насиченого дня у штаб-квартирі НАТО" розповів міністр Загороднюк у своєму телеграм-каналі. 

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      З ким мав перемовини Загороднюк

      Зокрема, український голова Міноборони зустрічався в Брюсселі з керівниками відповідних відомств:

      • Великої Британії – держсекретарем з питань оборони Беном Воллесом,
      • Польщі – міністром оборони Маріушем Блищаком, 
      • Туреччини – міністром оборони Хулусі Акаром, 
      • Литви – міністром оборони Раймундасом Кароблісом, 
      • Латвії – міністром оборони Артісом Пабрісом. 

      За словами міністра, говорили про "питання військово-технічного співробітництва, протистояння гібридним загрозам і кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією". А також про безпеку в Азово-Чорноморському регіоні.

      Про що домовилися

      • "Британці допомагатимуть у посиленні інфраструктури ВМС ЗСУ, а їх інструктори долучаться до підготовки наших військових моряків", – розповів Загороднюк. 
      • "Турецькі колеги допоможуть нам вдосконалити протиповітряну оборону в рамках програми НАТО Air Situational Data Exchange", – сказав голова Міноборони України. Також заплановані спільні навчання ВМС.
      • "Польща висловила підтримку щодо отримання Україною Партнерства розширених можливостей НАТО – Enhanced Opportunity Partnership", – наголосив Загороднюк. 
      • Литовцям українці "презентували плани щодо реформи військової освіти та сержантського складу". Литва також підтримала прагнення України до розширеного партнерства з НАТО.
      • З Латвією обговорили перспективи співпраці між військовими відомствами обох країн. 

      Загороднюк опублікував кілька фото з двосторонніх зустрічей:

       

       

      Міністр також розповів про зустріч у форматі QUINT, "куди входять наші найактивніші партнери від НАТО – США, Велика Британія, Канада, Польща і Литва". 

      Ми запропонували колегам конкретні ініціативи, які зроблять наші спільні дії більш практичними та скоординованими. Українська сторона підтвердила готовність стати учасником Партнерства розширених можливостей НАТО,
      – підсумував Загороднюк. 

      До теми: Столтенберг назвав умови наближення України до членства в НАТО

      Знайшли новий спосіб лікування імпотенції
      12 лютого
      951
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Латвія Литва Новини Туреччини Новини Польщі Велика Британія Міністерство оборони України Андрій Загороднюк НАТО Новини України
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