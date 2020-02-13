Загороднюк провів переговори у штаб-квартирі НАТО: про що домовилися

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО міністр оборони України Андрій Загороднюк 12 лютого зустрічався з колегами із країн, які є членами альянсу. Говорили про військово-технічну співпрацю, протистояння гібридним загрозам, кібербезпеку та обмін даними розвідки.

Про результати "насиченого дня у штаб-квартирі НАТО" розповів міністр Загороднюк у своєму телеграм-каналі.

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З ким мав перемовини Загороднюк

Зокрема, український голова Міноборони зустрічався в Брюсселі з керівниками відповідних відомств:

Великої Британії – держсекретарем з питань оборони Беном Воллесом,

Польщі – міністром оборони Маріушем Блищаком,

Туреччини – міністром оборони Хулусі Акаром,

Литви – міністром оборони Раймундасом Кароблісом,

Латвії – міністром оборони Артісом Пабрісом.

За словами міністра, говорили про "питання військово-технічного співробітництва, протистояння гібридним загрозам і кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією". А також про безпеку в Азово-Чорноморському регіоні.

Про що домовилися

" Британці допомагатимуть у посиленні інфраструктури ВМС ЗСУ, а їх інструктори долучаться до підготовки наших військових моряків", – розповів Загороднюк.

у посиленні інфраструктури ВМС ЗСУ, а їх інструктори долучаться до підготовки наших військових моряків", – розповів Загороднюк. " Турецькі колеги допоможуть нам вдосконалити протиповітряну оборону в рамках програми НАТО Air Situational Data Exchange", – сказав голова Міноборони України. Також заплановані спільні навчання ВМС.

нам вдосконалити протиповітряну оборону в рамках програми НАТО Air Situational Data Exchange", – сказав голова Міноборони України. Також заплановані спільні навчання ВМС. " Польща висловила підтримку щодо отримання Україною Партнерства розширених можливостей НАТО – Enhanced Opportunity Partnership", – наголосив Загороднюк.

щодо отримання Україною Партнерства розширених можливостей НАТО – Enhanced Opportunity Partnership", – наголосив Загороднюк. Литовцям українці "презентували плани щодо реформи військової освіти та сержантського складу". Литва також підтримала прагнення України до розширеного партнерства з НАТО.

прагнення України до розширеного партнерства з НАТО. З Латвією обговорили перспективи співпраці між військовими відомствами обох країн.

Загороднюк опублікував кілька фото з двосторонніх зустрічей:

Міністр також розповів про зустріч у форматі QUINT, "куди входять наші найактивніші партнери від НАТО – США, Велика Британія, Канада, Польща і Литва".

Ми запропонували колегам конкретні ініціативи, які зроблять наші спільні дії більш практичними та скоординованими. Українська сторона підтвердила готовність стати учасником Партнерства розширених можливостей НАТО,

– підсумував Загороднюк.

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