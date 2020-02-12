Розширення НАТО: стало відомо, яка країна буде 30-м членом альянсу
За тиждень до розпуску парламенту депутати Північної Македонії у прискореному режимі ратифікували угоду про вступ до НАТО. Очікують, що вже у березні 2020 року країна стане 30-м членом Північноатлантичного альянсу.
Голосування щодо ратифікації протоколу про вступ до НАТО в парламенті Республіки Північна Македонія відбулося 11 лютого, пише DW.
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114 зі 120 депутатів – усі, присутні на засіданні – документ підтримали одноголосно. І хоча процес ще не завершено (угоду про вступ до НАТО Північної Македонії ще повинна ратифікувати Іспанія), перед будівлею парламенту країни вже підняли прапор НАТО.
Членство в найпотужнішому у світі військово-політичному альянсі є привілеєм, але є й величезною відповідальністю,
– сказав президент Північної Македонії Стево Пендаровскі.
Зауважимо, що ратифікація протоколу відбувалася у прискореному режимі, адже цей тиждень – останній у роботі парламенту цього скликання.
Нагадаємо, на початку січня уряд Північної Македонії пішов у відставку через провал переговорів про вступ до Євросоюзу (цей процес заблокувала Франція у жовтні 2019 року). Парламент країни підтримав рішення уряду та саморозпустився.
Колишня югославська республіка Північна Македонія, як очікують в країні, стане 30-м членом НАТО вже в березні 2020 року.
Це могло відбутися й раніше, однак процес гальмував конфлікт із Грецією щодо назви країни.
- Греки відмовлялися визнавати назву країни Македонія та блокували євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення македонців. Зрештою, після тривалих перемовин, протестів та референдуму назву країни нарешті погодили: Колишня Югославська Республіка Македонія з лютого 2019 року стала Північною Македонією.
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