Розширення НАТО: стало відомо, яка країна буде 30-м членом альянсу

За тиждень до розпуску парламенту депутати Північної Македонії у прискореному режимі ратифікували угоду про вступ до НАТО. Очікують, що вже у березні 2020 року країна стане 30-м членом Північноатлантичного альянсу.

Голосування щодо ратифікації протоколу про вступ до НАТО в парламенті Республіки Північна Македонія відбулося 11 лютого, пише DW.

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114 зі 120 депутатів – усі, присутні на засіданні – документ підтримали одноголосно. І хоча процес ще не завершено (угоду про вступ до НАТО Північної Македонії ще повинна ратифікувати Іспанія), перед будівлею парламенту країни вже підняли прапор НАТО.

Членство в найпотужнішому у світі військово-політичному альянсі є привілеєм, але є й величезною відповідальністю,

– сказав президент Північної Македонії Стево Пендаровскі.

Зауважимо, що ратифікація протоколу відбувалася у прискореному режимі, адже цей тиждень – останній у роботі парламенту цього скликання.

Нагадаємо, на початку січня уряд Північної Македонії пішов у відставку через провал переговорів про вступ до Євросоюзу (цей процес заблокувала Франція у жовтні 2019 року). Парламент країни підтримав рішення уряду та саморозпустився.

Колишня югославська республіка Північна Македонія, як очікують в країні, стане 30-м членом НАТО вже в березні 2020 року.

Це могло відбутися й раніше, однак процес гальмував конфлікт із Грецією щодо назви країни.

Греки відмовлялися визнавати назву країни Македонія та блокували євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення македонців. Зрештою, після тривалих перемовин, протестів та референдуму назву країни нарешті погодили: Колишня Югославська Республіка Македонія з лютого 2019 року стала Північною Македонією.

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