04:46
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Расширение НАТО: стало известно, какая страна будет 30-м членом альянса

      29 Читати новину українською
      В НАТО готова вступить Северная Македония / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      За неделю до роспуска парламента депутаты Северной Македонии в ускоренном режиме ратифицировали соглашение о вступлении в НАТО. Ожидается, что уже в марте 2020 году страна станет 30-м членом Североатлантического альянса.

      Голосование по ратификации протокола о вступлении в НАТО в парламенте Республики Северная Македония состоялось 11 февраля, пишет DW

      К теме: Загороднюк: Украина опережает планы по переходу на стандарты НАТО

      114 из 120 депутатов – все, присутствующие на заседании – документ поддержали единогласно. И хотя процесс еще не завершен (соглашение о вступлении в НАТО Северной Македонии должна ратифицировать Испания), перед зданием парламента страны уже подняли флаг НАТО.

      Членство в самом мощном в мире военно-политическом альянсе является привилегией, но является и огромной ответственностью,
      – сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски.

      Заметим, что ратификация протокола проходила в ускоренном режиме, так как эта неделя – последний в работе парламента этого созыва. 

      Напомним, в начале января правительство Северной Македонии ушло в отставку из-за провала переговоров о вступлении в Евросоюз  (этот процесс заблокировала Франция в октябре 2019). Парламент страны поддержал решение правительства и самораспустился.

      Бывшая югославская республика Северная Македония, как ожидают в стране, станет 30-м членом НАТО уже в марте 2020 года.

      Это могло произойти и раньше, однако процесс тормозил конфликт с Грецией относительно названия страны. 

      • Греки отказывались признавать название страны Македония и блокировали евроинтеграционные и евроатлантические стремления македонцев. В конце концов, после длительных переговоров, протестов и референдума название страны наконец согласовали: Бывшая Югославская Республика Македония с февраля 2019 стала Северной Македонией.

      Обратите внимание: Столтенберг назвал условия приближения Украины к членству в НАТО

      Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      11 февраля
      319
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Европа НАТО Новости политики Македония
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      11 февраля , 23:00 Богдан – на выход: что значит ротация в команде Зеленского
      Антон Голобородько 178
      11 февраля , 22:24 Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      Ірина Кошанська 319
      11 февраля , 22:00 Россия встает с колен: даже пропагандисты хохочут с мифов о соцвыплатах (видео)
      Запретное мнение 294
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      84
      11 февраля , 21:33 Жизнь президента: эксклюзивное интервью с телохранителем главы государства
      Євгенія Мазур 375
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук