Расширение НАТО: стало известно, какая страна будет 30-м членом альянса

За неделю до роспуска парламента депутаты Северной Македонии в ускоренном режиме ратифицировали соглашение о вступлении в НАТО. Ожидается, что уже в марте 2020 году страна станет 30-м членом Североатлантического альянса.

Голосование по ратификации протокола о вступлении в НАТО в парламенте Республики Северная Македония состоялось 11 февраля, пишет DW .

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114 из 120 депутатов – все, присутствующие на заседании – документ поддержали единогласно. И хотя процесс еще не завершен (соглашение о вступлении в НАТО Северной Македонии должна ратифицировать Испания), перед зданием парламента страны уже подняли флаг НАТО.

Членство в самом мощном в мире военно-политическом альянсе является привилегией, но является и огромной ответственностью,

– сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски.

Заметим, что ратификация протокола проходила в ускоренном режиме, так как эта неделя – последний в работе парламента этого созыва.

Напомним, в начале января правительство Северной Македонии ушло в отставку из-за провала переговоров о вступлении в Евросоюз (этот процесс заблокировала Франция в октябре 2019). Парламент страны поддержал решение правительства и самораспустился.

Бывшая югославская республика Северная Македония, как ожидают в стране, станет 30-м членом НАТО уже в марте 2020 года.

Это могло произойти и раньше, однако процесс тормозил конфликт с Грецией относительно названия страны.

Греки отказывались признавать название страны Македония и блокировали евроинтеграционные и евроатлантические стремления македонцев. В конце концов, после длительных переговоров, протестов и референдума название страны наконец согласовали: Бывшая Югославская Республика Македония с февраля 2019 стала Северной Македонией.