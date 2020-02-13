Загороднюк: Украинская армия присоединится к миссии НАТО в Ираке

Украинские военные присоединятся к миссии НАТО в Ираке. Украина уже подписала соответствующий документ. Однако информации о дате миссии пока нет.

Об участии армии Украины в программе НАТО сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет ТСН.

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Мы четко заявили, что мы будем. Все страны, которые имеют отношение к этому, заявили, что они нас поддерживают. Это стратегически важно,

– отметил Загороднюк.

Украина уже подписала соответствующий документ.

Загороднюк добавил, что существует договоренность об урегулировании ситуации в Афганистане, однако большое количество ресурсов направят в Ирак. "Сами страны НАТО еще не определились, когда будет возобновлена миссия в Ираке, поэтому мы сейчас ведем работу по определению конкретных задач, людей", – отметил министр.

По словам Загороднюка, Украина заинтересована участвовать в большем количестве программ с НАТО.

Обратите внимание! Ранее Украина попросила НАТО о присоединении к Программе расширенных возможностей. По словам вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, Украина отвечает всем критериям. Однако государства-члены все еще рассматривают вопрос, нужно ли Украине предоставить этот статус, руководствуясь политическими факторами.

Что известно о Программе расширенных возможностей?НАТО запустило ее в 2014 году и привлекло к ней пять стран: Швецию, Финляндию, Австралию, Грузию и Иорданию. Программа призвана помочь участникам увеличить оперативную совместимость своих войск с силами НАТО.