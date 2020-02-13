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      Загороднюк: Украинская армия присоединится к миссии НАТО в Ираке

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      Украинская армия присоединится к миссии НАТО в Ираке / fakty.ua

      Украинские военные присоединятся к миссии НАТО в Ираке. Украина уже подписала соответствующий документ. Однако информации о дате миссии пока нет.

      Об участии армии Украины в программе НАТО сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет ТСН.

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      Мы четко заявили, что мы будем. Все страны, которые имеют отношение к этому, заявили, что они нас поддерживают. Это стратегически важно,
      – отметил Загороднюк.

      Украина уже подписала соответствующий документ.

      Загороднюк добавил, что существует договоренность об урегулировании ситуации в Афганистане, однако большое количество ресурсов направят в Ирак. "Сами страны НАТО еще не определились, когда будет возобновлена миссия в Ираке, поэтому мы сейчас ведем работу по определению конкретных задач, людей", – отметил министр.

      По словам Загороднюка, Украина заинтересована участвовать в большем количестве программ с НАТО.

      Обратите внимание! Ранее Украина попросила НАТО о присоединении к Программе расширенных возможностей. По словам вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, Украина отвечает всем критериям. Однако государства-члены все еще рассматривают вопрос, нужно ли Украине предоставить этот статус, руководствуясь политическими факторами.

      Что известно о Программе расширенных возможностей?НАТО запустило ее в 2014 году и привлекло к ней пять стран: Швецию, Финляндию, Австралию, Грузию и Иорданию. Программа призвана помочь участникам увеличить оперативную совместимость своих войск с силами НАТО.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Ирак НАТО
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