Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання

В Іраку загинули два американських військовослужбовці. Сталося це, коли вони брали участь у спільній із іракськими силами операції проти бойовиків "Ісламської держави".

Відповідну інформацію поширили іракські ЗМІ з посиланням на заяву представника Центрального командування Збройних сил США.

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Відповідно до повідомлення, двох військовослужбовців США вбили вночі проти 9 березня. Військові виконували завдання на півночі центрального регіону Іраку.

Видання додають, що американські військові супроводжували іракських солдатів у межах спільної операції зі знищення бойовика, що входив до "Ісламської держави".

Також відомо, що під час виконання завдання було вбито і кілька іракських військових. Більше подробиць спецоперації в центральній частині Іраку ЗМІ не оприлюднили.

Крім того, наразі імена загиблих американських військових є невідомими. Їх не розголошують, допоки їхні сім'ї не отримають повідомлення про смерть.

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