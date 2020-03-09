Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання
В Іраку загинули два американських військовослужбовці. Сталося це, коли вони брали участь у спільній із іракськими силами операції проти бойовиків "Ісламської держави".
Відповідну інформацію поширили іракські ЗМІ з посиланням на заяву представника Центрального командування Збройних сил США.
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Відповідно до повідомлення, двох військовослужбовців США вбили вночі проти 9 березня. Військові виконували завдання на півночі центрального регіону Іраку.
Видання додають, що американські військові супроводжували іракських солдатів у межах спільної операції зі знищення бойовика, що входив до "Ісламської держави".
Також відомо, що під час виконання завдання було вбито і кілька іракських військових. Більше подробиць спецоперації в центральній частині Іраку ЗМІ не оприлюднили.
Крім того, наразі імена загиблих американських військових є невідомими. Їх не розголошують, допоки їхні сім'ї не отримають повідомлення про смерть.
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Основне про останні події в Іраку
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Крім того, "зелену зону" Багдаду (там розташовуються дипломатичні місії, зокрема посольство США) регулярно обстрілюють ракетами з боку Ірану.
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