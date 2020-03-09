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      Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання

      - Читать новость на русском
      В Іраку під час операції проти бойовиків загинули двоє американських військових / Common Dreams

      В Іраку загинули два американських військовослужбовці. Сталося це, коли вони брали участь у спільній із іракськими силами операції проти бойовиків "Ісламської держави".

      Відповідну інформацію поширили іракські ЗМІ з посиланням на заяву представника Центрального командування Збройних сил США.

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      Відповідно до повідомлення, двох військовослужбовців США вбили вночі проти 9 березня. Військові виконували завдання на півночі центрального регіону Іраку.

      Видання додають, що американські військові супроводжували іракських солдатів у межах спільної операції зі знищення бойовика, що входив до "Ісламської держави".

      Також відомо, що під час виконання завдання було вбито і кілька іракських військових. Більше подробиць спецоперації в центральній частині Іраку ЗМІ не оприлюднили.

      Крім того, наразі імена загиблих американських військових є невідомими. Їх не розголошують, допоки їхні сім'ї не отримають повідомлення про смерть.

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      Основне про останні події в Іраку

      • Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

      • У відповідь 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.

      • Крім того, "зелену зону" Багдаду (там розташовуються дипломатичні місії, зокрема посольство США) регулярно обстрілюють ракетами з боку Ірану.

      Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини США Жертви Ірак
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