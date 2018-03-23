Американские законодатели четко стоят на позиции поддержки Украины, – Наливайченко

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заверил, что американские законодатели четко стоят на позиции поддержки Украины. Таким образом, они помогут Вооруженным Силам Украины поднять свой уровень профессионализма и безопасности к стандартам НАТО.

Также в выпуске: Добровольцы показали себя вполне новой боеспособной армией, – Наливайченко. О том, функционируют ли в Украине тайные тюрьмы Службы безопасности.