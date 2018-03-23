Американские законодатели четко стоят на позиции поддержки Украины, – Наливайченко
Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заверил, что американские законодатели четко стоят на позиции поддержки Украины. Таким образом, они помогут Вооруженным Силам Украины поднять свой уровень профессионализма и безопасности к стандартам НАТО.
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Источник: 24 Канал
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